LA vil forpligte EU-lande til årligt at donere til Ukraine

EU's medlemslande skal forpligte sig til årligt at donere 0,25 procent af deres bruttonationalprodukt (bnp) til Ukraine enten i form af våben eller økonomisk støtte.

Det mener Liberal Alliance, hvis partileder, Alex Vanopslagh, og spidskandidat til EU-parlamentsvalget, Henrik Dahl, har givet et dobbeltinterview til Avisen Danmark.

- Det her handler ikke bare om Ukraine. Rusland har gearet deres økonomi til i realiteten at kunne angribe et EU-land inden for fem år. Og vi må bare tage Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.) på ordet, for han lægger ikke skjul på, hvad han ønsker. Han ønsker at vælte den liberale verdensorden, siger Alex Vanopslagh.

