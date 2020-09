LA vil give skattefradrag for at passe egne børn

Danske børn har verdensrekord i at være længst tid i daginstitution, men det vil LA gøre op med i nyt udspil.

- Det er blevet en selvfølge i et socialdemokratisk samfund, at børn har det bedst uden for hjemmet. Men hør nu her: Det er også velfærd at kunne være mere sammen med mor og far.

Sådan lyder det fra Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh. På Liberal Alliances landsmøde i Aarhus lørdag præsenterer han et nyt familieudspil, som i stedet for at sende flere penge til pædagogerne skal øge "friheden" hos forældrene.

Det skal blandt andet ske ved at give forældrene råd til at vælge at passe deres børn selv:

- Hvis man ønsker at passe sine egne børn, mens de er helt små i stedet for at sende dem i institution, så skal det ikke være høje skatter, der forhindrer det.

- Derfor foreslår vi et skattefradrag for at passe børn i eget hjem. Vi foreslår at pengene følger barnet. Også hvis man ønsker at et nært familiemedlem skal passe barnet. Og vi foreslår at gøre det nemmere at skabe private og mindre dagtilbud, siger Alex Vanopslagh.

I talen på landsmødet tager han ligesom De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, et opgør med tanken om at flere penge til pædagoger eller plejehjemsansatte er en sikker vej til bedre omsorg.

Både Vanopslagh og Pape peger på, at bedre ledelse, flere fyringer af dårlige medarbejdere og øget frit valg er vejen til en nødvendig kulturændring i dele af den offentlige sektor:

- Ikke desto mindre er svaret på alle problemer: Send flere penge: Ja, hvis bare fire hjemmehjælpere i stedet for tre havde kigget på Else i smerter på plejehjemmet, så havde der ikke været noget problem!

- Og mentaliteten går igen hele vejen rundt. Også inden for børnepasning. Her skal der ligefrem normeringer til. Men det mest sandsynlige er, at pengene ikke vil kunne mærkes overhovedet af de børn, det hele angiveligt handler om.

- Det barn, der sidder forladt på gulvet i vuggestuen, grædende og udmattet efter ni timer i institution, uden udsigt til at en omsorgsfuld voksen trøster hende, kommer næppe til at mærke milliarderne, siger Alex Vanopslagh.

Han mener, at de "indbyggede fejl i systemet" ikke er mangel på penge. Det er i stedet, at de dårlige vuggestuer ikke bliver lukket. At de dårlige ledere bliver ikke fyret, og at forældrene kan ikke gennemskue hvilken vuggestue, der er god, og hvilken der er dårlig.

- Og uanset hvad får barnet ikke flere timer sammen med de personer, der elsker barnet ubetinget mest. Nej, for mor og far skal gå på arbejde og betale skat, så der er råd til velfærd. For det er prisen for vores velfærd. Det er høje skatter og mindre tid med dem, vi elsker, siger Alex Vanopslagh.

