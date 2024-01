LA vil indsætte professionelle bestyrelser på plejehjem

Står det til Liberal Alliance skal ældreplejen forandres markant.

Det siger partiets leder, Alex Vanopslagh, i et interview med Berlingske.

De offentlige plejehjem skal frigøres fra kommunen, og plejehjem skal være selvejende og drevet af professionelle bestyrelser.

Alle ældre skal kunne fravælge det offentlige tilbud. Ældre skal kunne tilkøbe ydelser, og en kommission skal undersøge muligheder for det, foreslår partiet.

- I et moderne, frit og på mange måder et kapitalistisk samfund er vi jo vant til, at alt er individualiseret, at der er valgfrihed, og vi har skyhøje forventninger til, hvad vi kan få i fremtiden. Vi gider da ikke have vakuumpakket mad og ét ugentligt bad, bare fordi vi kommer på plejehjem, siger Alex Vanopslagh ifølge Berlingske.

Som en del af Liberal Alliances forslag lyder det også, at hver kommune skal have et privat plejehjem.

Private plejehjem skal betales det samme af det offentlige, som kommunale plejehjem i dag får af kommunerne.

Prisen for driften i de ti mest effektive kommuner skal sætte standarden for driften i resten af landet, foreslår partilederen ifølge Berlingske.

SVM-regeringen har varslet en ældrereform, som skal gælde fra 2025. Den er dog blevet udskudt flere gange.

/ritzau/