Lån til elregningen kan være genialt. Eller katastrofalt

Nationaløkonomisk spiller regeringen sikkert ved at tilbyde lån til de høje el- og varmeregninger. Privatøkonomisk kan det være genialt for mange. Eller katastrofalt, hvis inflationen fortsætter

Regeringen kan ikke løse problemet med den høje inflation for danskerne. Det har statsminister Mette Frederiksen (S) slået fast igen og igen. Men presset for alligevel at gøre noget er vokset måned for måned i takt med de stigende el- og varmeregninger til husholdninger og virksomheder.

Onsdag præsenterede flere ministre under ledelse af statsminister Mette Frederiksen (S) endnu en pakke, der skal lette det tryk. Regeringsudspillet vil sætte et loft over, hvad privatkunder og virksomheder kan komme til at betale for strøm og varme det næste år. Bliver prisen højere end loftet, kan man få udskudt betalingen af det overskydende beløb til de følgende år. Med andre ord skal man have mulighed for at låne i sit el- eller varmeselskab til de ekstraordinært høje regninger.