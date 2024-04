“Lad os gøre dette til vores Notre Dame”. Politikere vil have Børsen genopbygget

Tirsdag morgen brød Børsen ud i flammer. I skrivende stund er dele af taget kollapset, halvdelen af bygningen er i brand, og branden er ikke under kontrol.

Både indvendigt og udvendigt er Børsen fyldt med genstande, der er skabt af store, danske kunstnere. Bygningen, der er fra 1623 og opført under Christian IV, er den eneste handelsbygning tilbage fra sin tid.

Synet af flammerne, der sluger et stykke af dansk kulturarv, har fået flere til at reagere med bud på, hvad der nu skal ske med den historiske bygning.

En af dem er Jan E. Jørgensen, der er folketingsmedlem for Venstre.

“Børsen må og skal genopføres. 400 år gammelt. Vel det mest ikoniske bygningsværk i København. Alle kræfter må forenes for at få dette gamle, smukke hus genopført i al sin magt og vælde,” skriver han på det sociale medie X.

Samme budskab kommer fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Han skriver, også på X, at “Børsen skal genopbygges fuldstændigt, så vidt det er muligt”.

Frygtelige scener i København. Børsen er en af de mest ikoniske bygninger i Danmark, er blandt vores vigtigste kulturarv, og har haft en afgørende betydning siden Christian d. 4's tid.



Også Radikale Venstres formand, Martin Lidegaard, der lige er kommet hjem fra Paris, håber, at Børsen bliver genopført. Han appellerer til, at Børsen skal genopbygges ligesom den franske kirke Notre Dame.

I går, mandag, var det præcis fem år siden, at kirken brændte, og siden har hundredvis af håndværkere arbejdet på at genopbygge den. Restaureringen har kostet over fire milliarder kroner.

“Lad os gøre dette til vores Notre Dame, så vi kan nyde den smukke, smukke arkitektur og historie igen,” siger Martin Lidegaard til TV 2.

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), mener også, at der skal kigges på, om Børsen kan blive bygget op igen.

"Vi må kigge på, hvad der kan reddes, og hvordan vi kan bygge det op igen, for det er så vigtigt for København," siger hun til DR.

Men det er ifølge kulturministeren Jakob Engel-Schmidt (M) for tidligt at tale om genopbygning.

“Det er alt for tidligt for mig at sige noget begavet om. Flammerne er stadig i gang med at rasere bygningen,” siger han til Ritzau, men fortæller også, at hans mavefornemmelse siger ham, at det ville være rigtigt at få den bygget op igen.

Samme melding kommer fra statsminister Mette Frederiksen (S), der også siger, at det er alt for tidligt at tale om genopbygning.

"Vi må tage diskussionerne, når vi ved, hvor store konsekvenserne vil være," siger hun til DR.

Flere malerier er blevet reddet ud af den brændende børs. Et af dem er et af Skagen-maleren P.S. Krøyers mest kendte malerier "Fra Københavns Børs" fra 1895. 25 personer fra Nationalmuseet er blevet indkaldt til at hjælpe med at redde flere kunstgenstande ud af bygningen.