Læge: Etniske minoriteter kan være mere udsat for coronasmitte

Over halvdelen af de smittede med coronavirus i uge 30 har anden etnisk herkomst, viser tal fra seruminstitut.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at 59 procent af de registrerede smittede med coronavirus i Danmark i uge 30 har anden etnisk herkomst end dansk.

Det kan skyldes, at etniske minoriteter er mere udsat for coronasmitte.

Det vurderer Christian Wejse, som er speciallæge i infektionssygdomme og lektor i global sundhed på Aarhus Universitet.

- Mange steder i verden ser vi, at etniske minoriteter ser ud til at være hyppigere ramt af covid-19.

- Et oplagt bud på, hvad det kan skyldes, er, at der er mange med indvandrerbaggrund, som er ansat som taxachauffører, buschauffører eller sosu-assistenter. Her er de i kontakt med mange folk, og det kan være en grund, siger han.

Mange familier bor også tæt sammen, og det kan gøre mange mennesker eksponeret for smitte, siger Christian Wejse.

- Det breder sig måske også mere i de grupper, fordi mange bor tæt sammen. Måske i flere generationer i små lejligheder.

- Her er det ikke muligt for så mange at tage i sommerhus og holde zoom-møder eller isolere sig, hvis man er blevet udsat for smitte, siger han.

I løbet af uge 30 blev der registreret 247 nye smittetilfælde. Heraf var 59 procent indvandrere.

Det er ifølge Wejse en utrolig stor andel smittede blandt etniske minoriteter, der åbenlyst kalder på nye tiltag i de pågældende områder med udbrud.

Og det gør det nemt at gribe ind, mener han.

- Man kan i høj grad gøre noget ved det her. Det ligger lige på den flade hånd, når man så klart kan definere nogle grupper - hotspots - for smitte.

- Så skal man teste der. Det handler om smitteopsporing. Så op med nogle mobile testcentre i især de københavnske omegnskommuner, hvor der er udbrud, siger han.

Torsdag blev der registreret 91 nye smittetilfælde i Danmark.

Det er det højeste antal smittede, der er registreret på én dag, siden starten af maj, når man ser bort fra Statens Serum Instituts opgørelser om mandagen, der også tæller weekenden og dermed flere dage.

/ritzau/