Læge: Forsamlinger på 200 giver ikke grund til bekymring

Grundet det lave antal smittede i Danmark bekymrer udspillet om at hæve forsamlingsforbuddet ikke ekspert.

Regeringens udspil om at hæve forsamlingsforbuddet løbende over de kommende måneder giver ikke grund til bekymring.

Vurderingen kommer fra Christian Wejse, der er afdelingslæge og lektor i global sundhed og infektionssygdomme på Aarhus Universitet.

- Lige nu er vi et sted, hvor der er ret få smitsomme personer i Danmark, og vi befinder os fortsat på en faldende epidemikurve, siger han.

- Så det er ikke noget, jeg forventer, kommer til at betyde noget væsentligt for smitterisikoen.

Ifølge regeringens forslag, som de øvrige partier skal tage stilling til senest lørdag aften, skal det fra mandag være tilladt at samles op til 50 personer.

Fra 8. juli skal forsamlingsforbuddet hæves til 100 personer - og 8. august til 200 personer.

Og derudover foreslår regeringen, at det skal være tilladt at forsamles helt op til 500 ved bestemte arrangementer, hvor folk primært sidder ned. Eksempelvis ved bryllupper, fodboldkampe på stadion eller generalforsamlinger.

Christian Wejse mener, at lempelserne er logiske i forhold til den igangværende proces med genåbning af samfundet.

- Som det er lige nu, er det jo ulogisk, at man må forsamles flere hundrede i store kirker indendørs, men ikke må samles ti mennesker til en udendørs gudstjeneste, hvor smitterisikoen er meget mindre, siger han.

Når folk fremover igen oftere samles flere hundrede sammen, vil det dog skabe en øget risiko for de såkaldte "superspreder begivenheder", erkender Christian Wejse.

- Jeg tror bare ikke, at den risiko er ret stor. For der skal være folk, der smitter, for at man kan genere sådan en superspreder begivenhed, siger han.

- Vi vil komme til at se den type begivenheder, men jeg tror ikke, at det er noget, vi vil se i ret stort omfang. Jeg tror, at det vil blive muligt at inddæmme det.

Han peger på, at det vigtigste, for at undgå at smitten med coronavirus begynder at stige drastisk, er, at personer med symptomer testes - og at alle de smittedes kontakter opspores og testes.

