Læge: Hjemmearbejde kan begrænse smitte i hele landet

Hjemmearbejde øger afstanden mellem mennesker og nedbringer trængslen i offentlig trafik, siger afdelingslæge.

Der vil være tale om et mildt og fornuftigt tiltag, hvis man opfordrer virksomheder til igen at lade medarbejdere arbejde hjemme.

Det vurderer Christian Wejse, der er afdelingslæge i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital og lektor i global sundhed ved Aarhus Universitet.

Han påpeger, at hjemmearbejde er med til at begrænse kontakten mellem mennesker i samfundet.

- Det (hjemmearbejde, red.) har den effekt, at det øger afstanden, hvor det er muligt, uden at man ødelægger en masse væsentlige samfundsfunktioner.

- Og så nedbringer man trængsel i den offentlige trafik, siger Christian Wejse.

Det er en stigende smitte i Danmark, som har fået Enhedslisten og SF til at opfordre virksomheder til at gøre brug af hjemmearbejde.

Ønsket er fremlagt i Politiken, og ifølge de to partier bør regeringen gå forrest med opfordringen til virksomhederne.

I øjeblikket bliver der indført lokale tiltag i enkelte kommuner, hvor der er udbrud.

I Aarhus eksempelvis opfordrer man borgere til at arbejde hjemme, og der er indført påbud om mundbind i offentlig transport.

Christian Wejse mener dog, at der er grund til at kigge på, hvordan man begrænser smittespredningen i hele landet.

- Selv om der er mange steder, hvor vi ikke har set nogen betydelig smittestigning, ser vi en generel stigning i antallet af smittede i hele landet.

- Derfor er det relevant at tænke i noget, der kan dæmme op for den stigning. Og det er netop relevant at tænke i, hvad de milde tiltag er, som ikke lukker samfundet ned og pålægger os alle en masse restriktioner.

- Der synes jeg, det her tiltag er ganske udmærket i den forstand, siger han.