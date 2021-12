Læge i infektionsmedicin: Tag en kviktest, men læg ikke begrænsninger på julefejringen

Er det i din optik fint, at man holder almindelige juleaftener med sang og dans rundt om juletræet?

Jeg synes, man skal tage nogle forholdsregler og få en negativ kviktest, hvis man skal fejre jul med nogle, man ikke bor i husstand med. Har man en negativ test, er der en rimelig god sandsynlighed for ikke at smitte, og så mener jeg, det er helt fint, at man fejrer jul, som man plejer. En stor del af befolkningen er vaccineret, og hvis man samtidig er dækket ind af en kviktest, kan man bare synge løs.

Hvad er dit råd til familier her i de sidste timer op til jul, hvis de vil sikre sig, at de kan holde en juleaften uden afbud?

Det handler om de samme ting som hele tiden. Kan man nå at få et tredje stik, skal man gøre det og samtidig få en negativ kviktest. Mange har nok prøvet at holde sig på afstand af mange mennesker, også for ikke at ville bringe smitte med til en julefejring. Jeg tænker ikke, at der er behov for mere end det. Men vi skal være klar over, at der er utrolig meget smitte i samfundet lige nu og derfor også en risiko for, at man kan bringe smitte med sig. Man bliver nødt til at være klar til at aflyse juleaften, hvis det er nødvendigt.

Hvad gør man, hvis en i husstanden bliver smittet? Kan resten af husstanden tage til juleaften og de efterfølgende julefrokoster?

Det kan de ikke i forhold til de nye retningslinjer. De skal være isoleret, indtil de har en negativ test på sjettedagen. Der er dog den kattelem, at hvis de har fået tredje vaccinestik, kan de godt tage afsted.

Mange familier leger pakkelege til julefrokosterne, hvor de bytter rundt på en masse gaver. Kan man gøre det?

Jeg synes ikke, der er grundlag for at lade være, hvis man har den tradition. Det kan rigtigt nok smitte, hvis der sidder en smitsom person og er med. Men hvis der sidder en med omikron til sådan en julefrokost, så er det ikke, hvorvidt der er pakkeleg eller ej, som afgør, om der bliver spredt smitte. Det primære fokus må være at undgå, at der sidder smitsomme personer. Jeg synes ikke, man skal indføre en masse begrænsninger på, hvordan man fejrer sin jul, men forsøge at tage sine forholdsregler inden.

Hvis man har børn i husstanden, der er smittet, skal barnet så sidde alene på sit værelse juleaften?

Er barnet den eneste, som er smittet og stadigvæk smitsom, kan jeg ikke rigtig se andre muligheder, end at barnet er isoleret og må deltage i julen fra et andet rum. Så må man sætte juletræet uden for døren til værelset og prøve at skabe noget fællesskab på den måde. Børn smitter mindre end voksne, og selvfølgelig kan man komme et stykke med mundbind og ved at spritte af. Men jeg har svært ved at se, hvordan man skal have en smitsom person i samme rum som ikke-smittede juleaften, medmindre alle vælger at gå i isolation sammen.

Der er flere steder pres på teststederne, og det kan man også forestille sig, at der vil komme juleaftensdag. Skal man lade sig teste, hvis man ingen symptomer har?

Man skal i hvert fald ikke få en pcr-test. Den ressource skal man overlade til dem, som har symptomer eller er husstandskontakter. Når der er så meget smitte i samfundet, som der er lige nu, vil det være en rigtig god idé at få en kviktest, hvis man skal fejre jul med nogen man ikke normalt ser. Også selvom ma ikke har symptomer. Det kan være en kviktest i et af teltene, eller man kan købe en test selv. De er sådan set også udmærkede.

Hvordan holder du selv en corona-venlig jul?

Min kone er i isolation, fordi hun har covid-19. Lige nu (onsdag formiddag, red.) er hun ikke helt symptomfri, hvilket hun snart skal blive, hvis hun skal deltage i julefejringen. Det er derfor ikke helt afklaret, om vi kommer til at fejre jul med hende på normal vis. Umiddelbart ser det ud til, at vi holder jul i husstanden med tre af vores børn, og så må vi rykke juletræet hen foran det værelse, hun er på. Hun er præst, og jeg tror i hvert fald ikke, at det er realistisk, at hun kommer til at holde sine julegudstjenester.