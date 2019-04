Læge med ansvar for undersøgelse af piloter får lukket klinik

Piloter undersøgt af fyret flyvelæge skal måske undersøges igen, lyder det fra Trafikstyrelsen.

Den læge, der har stået for tilsynet med flyvelæger, får lukket sin egen klinik. Tidligere er den kvindelige læge blevet fyret fra sit job i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Her førte hun tilsyn med andre flyvelæger.

Det skriver Berlingske, der den seneste uge har beskrevet lægens dobbeltrolle. Hun har for styrelsen ført tilsyn med andre flyvelæger, samtidig med at hun selv havde en klinik, der undersøgte piloter.

Hendes dobbeltrolle blev særligt betændt, da Berlingske kunne beskrive klager over undersøgelserne på hendes klinik. Der er også eksempler på fusk med personlige stempler.

Vicedirektør i styrelsen Kåre Clemmensen taler om "uregelmæssigheder af meget alvorlig karakter". Han erkender også, at situationen kan have været til fare for flysikkerheden.

En flyvelæge skal undersøge, at piloter er psykisk og fysisk i stand til at udføre deres hverv.

Opgavens vigtighed blev udstillet, da en psykisk syg tysk pilot i 2015 bevidst fløj et Germanwings-fly ind i de franske alper. 144 passagerer og seks besætningsmedlemmer omkom.

Når en pilot får en godkendelse af en flyvelæge, skal godkendelsen have et stempel fra styrelsen.

Ifølge Berlingske er den kvindelige læge mistænkt for at påføre et personligt stempel fra en af sine kolleger i styrelsen, når hun fra sin egen klinik godkendte piloter, uden kollegaens vidende.

En kvindelig SAS-pilot har fortalt Berlingske, at hun klagede over en mangelfuld undersøgelse på den kvindelige læges klinik. Herefter blev piloten pludselig beskrevet som "psykisk afvigende".

Piloten fik inddraget sin tilladelse til at flyve i mere end to måneder. Hun blev også sendt til udredning hos en psykiater.

I forbindelse med pilotens klage kom det frem, at journalen havde fået et stempel, som efterfølgende var blevet streget over, så navnet ikke kunne læses.

Ifølge styrelsen kan det tyde på, at nogen har forsøgt at dække over, at der i første omgang er brugt et stempel uden en kollegas vidende.

Trafikstyrelsens vicedirektør, Kåre Clemmensen, oplyser til Berlingske, at styrelsen overvejer, om klinikkens lukning kan få konsekvenser for piloterne, der er blevet undersøgt der.

Adspurgt om det er en risiko for flysikkerheden, hvis piloterne ikke er blevet undersøgt af en særlig flyvelæge, svarer han til Berlingske.:

- Jo, og det kan det sagtens være, at vi siger, at alle de piloter skal undersøges igen.

Om det sker, afgøres mandag.

