Læge: Myten om kokain som jobdoping er helt forkert

Henrik Rindom tror, at mange erhvervsaktive tager kokain for at præstere bedre på jobbet. Men de tager fejl.

I en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at antallet af indlæggelser i forbindelse med kokainforgiftninger er i kraftig vækst.

Og det er særligt aldersgruppen fra 30 år og opefter, som det går hårdest ud over.

Det er ifølge læge og misbrugsekspert Henrik Rindom den kedelige konsekvens af, at kokainen er gået fra at være et hovedstadsfænomen og til at findes i alle egne af landet.

- Kokain ses i alle sociale lag og aldersgrupper, og der er ingen lykkelig udgang på misbruget.

- Man ender i en afhængighed og skal have hjælp til at komme ud af det. Vi ser desværre ægteskaber og forhold, der ryger på grund af stoffet, siger han.

Henrik Rindom forklarer stigningen blandt lidt ældre danskere med en myte, der knytter sig til kokain.

- Mange får en fejlagtig oplevelse af, at de præsterer bedre på arbejdet, hvis man tager kokain.

- Det er også rigtigt et meget lille stykke af vejen, men i længden passer det ikke. Man får så mange nedture, der omvendt nedsætter ens arbejdsevne.

- For kokain gælder mere end noget andet stof, at man flyver højt, men falder mindst lige så dybt, siger han.

Politiet har i forbindelse med beslaglæggelser konstateret, at den kokain, der er i omløb i dag, har en langt større renhedsgrad end for to-tre år siden.

Det er ifølge Henrik Rindom en medvirkende faktor til de mange indlæggelser og det forhøjede antal dødsfald.

- Og selv om det er renere, er der stadig blandet farlige stoffer i. En hel del af kokainen er foruden antihistaminer tilsat et ormemiddel, der er kræftfremkaldende og et smertestillende middel, der kan ødelægge nyrerne, siger han.

Antallet af kokainrelaterede dødsfald steg i 2017 fra 6 til 17, mens antallet af forgiftninger efter indtagelse af stoffet steg fra 341 til 470.

/ritzau/