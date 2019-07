Kritik af muslimsk læge: Religiøs rådgivning bør ikke foregå i hvid kittel

Efter flere klager om en video, hvor læge og regionspolitiker Mustapha Itani (V) rådgiver muslimer i religiøse ritualer iført en lægekittel, behandler Region Syddanmark nu sagen. Deres logo optræder i videoen, hvilket ”beklagelig vis kan have skabt forvirring”

”Vrede er fra djævelen, og djævelen er skabt af ild. Så hvis I bliver vrede, så foretag da den spirituelle vask."

Sådan lyder det blandt andet i en video på Youtube, hvor Mustapha Itani, der er læge på Odense Universitetshospital og medlem af regionsrådet i Region Syddanmark for Venstre, medvirker og blandt andet fortæller, hvordan man håndterer vrede, når man faster.

Det har fået læge og regionsrådsmedlem (løsgænger) Marianne Mørk Mathiesen til at sende en officiel klage over sin kollega, Mustapha Itani, til både Lægeforeningen og Region Syddanmark. Det skriver JydskeVestkysten.

”Lægestanden repræsenterer videnskaben. Han kommer med forslag om behandling, som der absolut ikke er lægeligt belæg for. Det, der er med læger, er, at det, lægen siger, er det rigtige. Derfor er det misbrug af autoritet. Han står jo i lægeordinat og postulerer noget, der er direkte overtro,” siger Mariane Mørk Mathiesen til avisen.

Det er den religiøse bevægelse IChange, der står bag videoen, som er blevet set mere end 15.000 gange på de sociale medier Facebook og Youtube.

Den muslimske organisation arbejder ifølge deres hjemmeside for at udvikle mennesker til ”at opnå en balanceret tilværelse mellem det åndelige og verdslige” og skabe ”en større bevidsthed og styrke, således at de bliver en ressource for sig selv og bidrager til samfundet”.

Jesper Brink Svendsen, der er medlem af Lægeforeningens bestyrelse, finder videoen problematisk.

”At være læge indebærer et særligt ansvar, og derfor er det problematisk, hvis man på den ene side signalerer meget tydeligt at være læge ved hjælp af kittel og stetoskop, som hører til i en professionel sammenhæng, og samtidig giver religiøs rådgivning. Som læge har man naturligvis som alle andre lov til at være religiøst engageret. Men dette er at blande tingene sammen på en uheldig måde, og det finder jeg kritisabelt,” skriver han ifølge Jydskevestkysten i en mail til Avisen Danmark.

Mustapha Itani selv, der er ikke vendt tilbage på flere henvendelser fra avisen, har sendt en skriftlig udtalelse via Region Syddanmarks kommunikationsafdeling, hvor han skriver:

"Intentionen bag disse videoer har været at rådgive muslimske medborgere i Danmark ud fra min viden om fysiologi og islam, i forhold til hvordan de faster på bedste og sundeste vis. Jeg synes, at jeg tydeligt i videoen giver udtryk for, at afsenderen hverken er OUH eller Region Syddanmark, men ved at optræde i uniform med Region Syddanmarks logo kan jeg beklageligvis have skabt forvirring om, hvem der er afsenderen."