Læge: Vi skal være opmærksomme på flere indlæggelser

Der er registreret 850 nye coronatilfælde det seneste døgn.

Det oplyser Statens Serum Institut søndag.

Det er sket på baggrund af 54.434 PCR-prøver, som er den testform, hvor man bliver podet i halsen.

Andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er 1,56.

Artiklen fortsætter under annoncen

Procentdelen har i august ligget mellem 1,27 og 1,90.

Antallet af indlagte stiger med 13 til 107. Tallet har i august bevæget sig op og ned. Fra lavpunktet 54 i starten af måneden til 113 indlagte torsdag.

- Det er ikke bekymrende, men det er et opmærksomhedspunkt, siger Torben Mogensen, der er anæstesilæge og formand for Lungeforeningen.

15 patienter er indlagt på intensivafdelinger, og ni af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Torben Mogensen påpeger dog, at dagens stigning i antallet af indlagte eventuelt kan skyldes, at hospitalerne nogle gange venter med at udskrive patienter til efter weekenden.

Senest har Region Hovedstaden meldt ud, at man vil droppe det ekstra coronaberedskab på sygehusene. Torben Mogensen mener, at det godt kan lade sig gøre.

- Jeg synes, at det er helt fair, at man begynder at reducere beredskaberne, siger han.

Han peger på, at sygehusene nu har gode muligheder for hurtigt at øge beredskabet igen, hvis det skulle være nødvendigt.

Der er ét nyt coronarelateret dødsfald, oplyser seruminstituttet.

Samlet set er 2560 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har haft påvist covid-19.

Det seneste døgn er der også foretaget 82.282 lyntest. De positive tilfælde herfra indgår dog ikke i smittetallene grundet usikkerhed ved testformen.

Søndagens tal viser også, at knap 40.000 borgere er blevet vaccineret mod covid-19 det seneste døgn.

Således har 74 procent af befolkningen påbegyndt vaccination, mens 64,6 procent er færdigvaccineret.

/ritzau/