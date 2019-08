Lægeforening: Mere plads og flere ansatte kan fastholde læger

Flere læger vil blive længere tid på arbejdsmarkedet, hvis de får bedre arbejdsforhold, mener Lægeforeningen.

Bedre arbejdsforhold for de alment praktiserende læger kan sikre, at de bliver længere på arbejdsmarkedet.

Det fortæller Lægeforeningen, som foreslår, at det skal være muligt for læger i almen praksis at søge statsligt tilskud til eksempelvis at udvide lokaler.

- Den klare tilbagemelding fra en række undersøgelser samt fra vores kolleger er, at mere hjælpepersonale, bedre plads og eventuelt muligheden for at tage færre patienter vil være en fordel, siger formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing.

Foreningen har ikke fastsat, hvor stort et statsligt tilskud der bør være tale om. Ifølge Andreas Rudkjøbing vil muligheden for at søge om tilskud kunne bruges over hele landet og afhjælpe store problemer med lægemangel.

Lægeforeningen er kommet med seks forslag, der skal skaffe flere hænder ved at fastholde flere af lægerne, der er fyldt 60 år.

Bliver forslagene indfriet, vil det kunne føre til, hvad der svarer til 400-600 ekstra praktiserende læger inden for to år, mener foreningen.

Manglen på alment praktiserende læger gør, at 127.000 danskere i øjeblikket ikke er tilknyttet egen læge i almen praksis. Det tal bliver i løbet af de kommende år mere end fordoblet, lyder vurderingen.

Først omkring år 2030 er der ifølge estimaterne uddannet nok praktiserende læger til at dække behovet.

Danske Regioner mener, at det kan stride mod loven, hvis staten giver store tilskud til selvstændige erhvervsdrivende.

Det er et problem, medgiver Lægeforeningen.

- Det er rigtigt, at der på nuværende tidspunkt er udfordringer i forhold til, hvorvidt det her kan gøres uden at være i strid med EU-lov. Det er noget, der i givet fald skal laves en lovhjemmel til.

- Vi har nogle forslag her til at komme et kæmpestort problem i sundhedsvæsnet til livs. Vi har foreslået noget, som vi vurderer virker, og så er det op til Folketinget, og det er noget, de har lyst til at tage i brug, siger Andreas Rudkjøbing.

/ritzau/