Lægeforening om patientrettigheder: Det er forhastet

Patientrettigheder genindføres efter at have været sat ud af spil i et år. Lægeforening er kritisk.

Det er forhastet, uforsigtigt og ulogisk, når regeringen og Danske Regioner fra 1. marts genindfører udrednings- og behandlingsretten for borgerne.

Det siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, der mener, at det er et sats at genindføre patientrettigheder for alle, når samfundet samtidig genåbnes og covid-19 fortsat er til stede.

- Det skurrer i ørerne og virker i den grad ulogisk, at man så samtidig også giver borgere et løfte om, at alle ikke-akutte behandlinger lader sig gøre med samme hast, som hvis vi ikke havde en epidemi. Det lægger blot ekstra pres på hospitalerne, siger Camilla Noelle Rathcke i en skriftlig kommentar.

Genindførelsen skyldes, at antallet af coronapatienter på landets sygehuse nu er faldet så meget, at der er plads til at genindføre patientrettighederne, oplyste regeringen på et pressemøde onsdag.

Regeringen er dog samtidig bevidst om, at den forestående delvise genåbning af samfundet sandsynligvis vil betyde, at indlæggelsestallene for patienter med covid-19 vil stige.

Og dermed mener Lægeforeningen ikke, at det er en god idé at give landets patienter krav på hurtigere hjælp og behandling.

- Når man genåbner med den ene hånd med udsigt til en selvskabt tredje bølge med op til 900 indlagte med covid-19 og samtidig åbner for, at endnu flere skal behandles for tilstande, som ikke er akutte, så øger det presset på sundhedsvæsenet, siger Camilla Noelle Rathcke.

Lægeforeningens formand mener, at man bør følge smitteudviklingen, når genåbningen træder i kraft. Først derefter bør man beslutte, om patientrettighederne skal genindføres.

- Desuden bør udrulningen af vaccinationerne være nået et godt stykke længere. Vi skal genåbne klogt – ikke kaste mere brænde på bålet, siger Camilla Noelle Rathcke.

Hun understreger, at Lægeforeningen gerne tager en dialog med sundhedsministeren og andre om udrednings- og behandlingsretten.

Udredningsretten betyder, at patienter, der bliver henvist fra deres praktiserende læge, inden for 30 dage enten skal have stillet en diagnose eller have en plan for det videre udredningsforløb.

Behandlingsgaranti betyder, at patienter har krav på behandling inden 30 dage, fra man er blevet udredt.

