Lægeformand: 1500 ekstra kolleger vil løse mangel i yderområder

Det vil løse manglen på praktiserende læger i landets yderområder, hvis antallet af praktiserende læger øges med 1500 fra 3500 til 5000.

Det siger formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Jørgen Skadborg.

- Det er vejen til at løse lægemanglen i yderområderne, siger lægeformanden som reaktion på den brede politiske sundhedsaftale, der er præsenteret fredag.

Ud over op mod 25 nærhospitaler rummer aftalen et mål om, at antallet af praktiserende læger skal øges med 40 procent i 2035.

Det forudsætter ifølge lægerne, at man uddanner flere speciallæger i almen medicin.

Og her kunne lægeformanden godt have ønsket en mere konkret melding fra politikerne.

- Man er nødt til at skrue op for kapaciteten på lægeuddannelserne for at nå i mål med ambitionen, siger Jørgen Skadborg.

Som det er nu, er der kapacitet til 350 uddannelsesforløb om året. Det tal skal hæves, hvis ambitionen skal indfris, mener lægeformanden.

- Hvis man uddanner tilstrækkelig mange praktiserende læger, så skal de nok fordele sig rundt i landet, efterhånden som stillinger opstår, siger Jørgen Skadborg.

Lægemanglen er et stort problem, især i landets yderområder.

- Lægemanglen er rigtig stor. Hvis vi kunne få de 1500 ekstra læger med et trylleslag, ville der være arbejde til dem med det samme.

- Vi har alt for mange patienter per læge. Og der er også steder, hvor der er langt til den praktiserende læge, og hvor der ikke er frit lægevalg.

Om tidshorisonten siger han:

- Det tager tid at uddanne speciallæger i almen medicin. Det er nok inden for det muliges kunst, siger Jørgen Skadborg.

Han er også tilfreds med, at der med aftalen indføres en såkaldt praksispligt.

Det betyder, at de kommende speciallæger skal bruge et halvt år mere i en lægepraksis og et halvt år mindre på et sygehus.

- Det giver rigtig god mening, og det er noget, vi har ønsket i mange år, at det skal være sådan, siger han.

