Lægehelikopter sender svampesporer ind på intensivafdeling

Når akutlægehelikopteren lander på taget af Aarhus Universitetshospital, hvirvler den svampesporer op, der giver problemer på intensivafdelingen.

Det skriver Jyllands-Posten.

26 intensivpatienter har således siden foråret 2019 fået en svampeinfektion, mens de var indlagt på afdelingen.

21 af de 26 patienter er afgået ved døden, men sygehuset har ikke kunnet slå fast, om de døde med eller på grund af svampeinfektionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge sygehusets egne målinger er det sandsynligvis lufttrykket fra helikopterens rotorer, der hvirvler store mængder skimmelsvampe op fra jorden og bevoksningen ved sygehuset.

Derfor har det østjyske sygehus fundet det nødvendigt med forebyggende behandling af svampeinfektioner hos hver sjette indlagte intensivpatient.

Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg siger til mediet, at man ser med stor alvor på sagen.

Han mener dog, at sygehuset har handlet så hurtigt, som det var muligt, og han er nu "helt tryg ved situationen".

Sygehuset har blandt andet plomberet vinduer og sat nye slusedøre i. Man foretager jævnlige målinger af koncentrationen af svampesporer på patientstuerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

De seneste målinger fra begyndelsen af 2023 viser ifølge hospitalsdirektøren "et acceptabelt niveau af skimmelsvampe".

Poul Blaabjerg oplyser til Jyllands-Posten, at antallet af svampeinfektioner hos patienter "nærmer sig det normale".

Når sygehuset har valgt ikke at flytte intensivafdelingen væk fra helikopterplatformen, skyldes det, at der netop for kritisk syge patienter skal være hurtig adgang til specialiseret lægehjælp.

Det er en afvejning af risici, siger Poul Blaabjerg til Jyllands-Posten.

/ritzau/