Lægemiddelagentur: Pfizer-vaccine kan strækkes til seks doser

Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderer, at vaccineglas fra Pfizer kan indeholde seks doser frem for fem.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler, at man ændrer brugsvejledningen for vaccinen fra de to selskaber Pfizer/BioNTech, så de kan strække lidt længere.

Vacciner ankommer i små glas, og hidtil har vejledningen lydt, at hvert glas kunne give mindst fem doser, men det bør ifølge EMA ændres til seks.

Det oplyser Det Europæiske Lægemiddelagentur på sin hjemmeside.

For at kunne få seks doser ud af et vaccineglas kræver det, at man bruger nogle særlige injektionssprøjter, hvor der er meget lidt spild.

Ifølge EMA må man ikke blande vaccinesjatter fra forskellige glas, hvis der ikke er nok til en sjette dosis.

I Danmark har man i de første to uger med vaccinationer flere steder i landet fået ekstra doser ud af glassene end de anbefalede fem.

Det har været på linje med den hidtidige anbefaling, der lød, "at man gerne måtte bruge ekstra doser, hvis der var fulde doser tilbage i hætteglasset".

Det har betydet, at man har kunnet vaccinere flere personer end oprindelig planlagt.

EU-Kommissionen skal formelt set godkende den anbefalede ændring fra EMA.

/ritzau/