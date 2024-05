Lægemiddelstyrelsen lægger loft på udlevering af Ozempic

Det er snart slut med at gå på apoteket for at hente større mængder af Ozempic og øvrige tilskudsberettigede lægemidler.

En bekendtgørelse, som Lægemiddelstyrelsen onsdag sender i høring, giver apotekerne forbud mod at udlevere mere end et års forbrug af diabetesmidlet Ozempic til en borger.

Andre lægemidler vil også kunne komme på Lægemiddelstyrelsens forbudsliste.

Det skriver Jyllands-Posten.

Apotekerne får derudover ret til at afvise at udlevere mere end et års forbrug af alle slags tilskudsberettiget medicin til en borger.

Formålet med bekendtgørelsen er at sætte en effektiv stopper for svindel og videresalg af blandt andet Ozempic, skriver mediet.

