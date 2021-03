Lægemiddelstyrelsen om notat: Vi er ikke generelt bekymrede

Det er ikke selve vaccinen, men de få tilfælde af alvorlige bivirkninger, Lægemiddelstyrelsen er bekymret for.

Lægemiddelstyrelsen er ikke bekymret over den generelle situation med AstraZeneca-vaccinen, hvis brug er blevet sat i bero, efter at vaccinen blev sat i forbindelse med en række usædvanlige blodpropper.

Det siger enhedschef Tanja Lund Erichsen i kølvandet på et notat fra Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Notatet, som et medie bragte, antydede, at styrelserne var bekymrede for vaccinens bivirkninger.

Tanja Lund Erichsen forklarer, at bekymringen specifikt gælder de patienter, der er blevet ramt af sjældne, men alvorlige tilfælde af flere blodpropper, lave antal blodplader og blødning.

- Vi er ikke bekymrede for alle, der får AstraZeneca-vaccinen. Det er en meget lille gruppe, der har oplevet det her alvorlige sygdomsbillede. Vi er bekymrede, fordi det sker for nogle forholdsvis raske mennesker. Det er vi nødt til at forstå, siger hun.

Det særlige ved blodpropperne er, at patienterne har haft et lavt niveau af blodplader, og at nogle tilfælde har været ledsaget af blødninger.

De fleste tilfælde er opstået inden for 14 dage efter vaccinationen med AstraZeneca-vaccinen.

En række patienter i Europa er set med dette sygdomsbillede.

I Danmark er der to indberettede tilfælde med sygdomsbilledet, hvor af det ene er et dødsfald.

Desuden undersøger Lægemiddelstyrelsen endnu et dødsfald, hvor det umiddelbart ligner det samme sygdomsbillede.

Det er normalt, at en vaccine har bivirkninger, forklarer Tanja Lund Erichsen.

Men fordelene skal opveje ulemperne, og derfor duer det ikke, hvis vaccinen for nogle befolkningsgrupper kan forårsage et mere alvorligt sygdomsforløb, end selve covid-19 ville forventes at gøre.

- Vi reagerede på det her i starten af marts, da vi så de her sager. Det handler om forholdsvis raske individer, der ikke er i risiko for at dø af covid-19-sygdommen, siger Tanja Lund Erichsen.

Det vides endnu ikke, om vaccinen er skyld i de alvorlige sygdomstilfælde.

Ved de få patienter, som har fået alvorlige sygdomsforløb og i visse tilfælde er døde, er det usædvanlige, at de har fået flere blodpropper samtidig med, at de har fået målt et lavt antal blodplader og desuden fået blødninger.

Blodplader er det stof i blodet, som hjælper blodet med at koagulere - for eksempel når man får et sår - og det er derfor usædvanligt, at have et lavt antal af stofferne i blodet, når man samtidig får flere blodpropper.

