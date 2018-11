Læger advarer mod tvangsindsamling af fortrolig data

Et nyt lovforslag pålægger læger at sende fortrolige sundhedsdata om patienter uden tilladelse.

Et lovforslag fra Sundhedsministeriet pålægger læger at sende fortrolige sundhedsdata om patienterne ind i et digitalt superjournalregister uden at spørge eller informere patienterne.

Forslaget bringer fortroligheden mellem den praktiserende læge og patienten i alvorlig fare, lyder advarslen fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), skriver Jyllands-Posten.

- Vi mener, det er meget problematisk, at man ikke inddrager patienterne i, hvor mange oplysninger man indsamler om dem, og giver patienterne en mulighed for at give samtykke til de forskellige formål, der måtte være.

- Det kan få de konsekvenser, at patienter bliver bange for at afgive oplysninger i sundhedsvæsenet. De mister måske endda tilliden til, at vi passer på deres oplysninger, siger Anders Beich, der er formand for DSAM, til Ritzau.

Lovforslaget bygger på en aftale mellem alle Folketingets partier.

Hensigten er, at alle sundhedspersoner, som patienten møder, har adgang til relevante oplysninger for behandlingen, og ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er der tale om "en skræmmekampagne" fra DSAM.

- Dette handler om at sikre patienterne den bedste behandling, og det kræver, at data følger patienten fra egen læge til for eksempel sygehus og den kommunale genoptræning, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Hos foreningen Danske Patienter er man glad for det nye forslag og kalder det "en forudsætning for patientsikkerhed og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet".

Morten Freil, der er direktør i Danske Patienter, mener, at det vil være praktisk umuligt at skulle diskutere datadeling med patienterne efter hver konsultation.

- Vi skal huske på, at der i virkeligheden ikke er nogen patienter, der er døde på grund af brud på datasikkerheden.

- Til gengæld er der rigtig mange patienter, der får dårlige patientforløb i sundhedsvæsenet og også risikerer at dø, fordi vi ikke har overblik over, hvad der er sket i det samlede sundhedsvæsen.

- Så vi skal lige have proportionerne på plads. Selvfølgelig skal vi sikre datasikkerheden, men vi skal også sikre patientsikkerheden, siger Morten Freil til Ritzau.

/ritzau/