Læger bag håndsprit-tyveri undgår fængsel men ikke ekstrabøde

Sundhedspersonale risikerede fængsel med regeringens oprindelige lovforslag, men det ændres nu til bødestraf.

Det har vakt kritik fra regeringens støttepartier, at Socialdemokratiet i et hastelovforslag har foreslået at sende folk i fængsel, hvis de stjæler håndsprit under coronakrisen, fordi det er en knap ressource.

Som eksempel er nævnt det tilfælde, hvor en sygeplejerske eller en læge efter en arbejdsdag tager en håndsprit med hjem fra hospitalet.

Regeringen åbner dog op for, at sundhedspersonale slipper for at blive sendt i fængsel. I stedet for vil bødestraffen blive fordoblet til 1000 kroner, hvis sundhedspersonale tager en håndsprit med hjem.

Hvis andre stjæler håndsprit fra et hospital eller apotek, kan de ved gentagne tilfælde modtage ubetinget fængselsstraf.

Det fremgår af et folketingssvar.

- Som eksempel kan fremhæves den situation, at sundhedsfagligt personale i for eksempel en lægepraksis eller på et hospital i en stresset situation tager en mindre mængde håndsprit med hjem.

- Med lovforslaget forudsættes det, at der fremover for en sådan overtrædelse som udgangspunkt vil skulle fastsættes en bøde på 1000 kroner.

Det er retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), der har spurgt regeringen ind til at indføre en bagatelgrænse. Det afviser regeringen, der dog går med til, at sundhedspersonale ikke bør sendes i fængsel.

SF kan dog fortsat stemme for.

- Det er meget vigtigt for os, at vi ikke kommer til at sætte sundhedspersoner eller borgere, der negler lidt håndsprit i fængsel. Det er at gå for langt. Jeg håber, at der er et flertal for det, siger hun.

De Radikale vil ikke stemme for trods ændringen ifølge retsordfører Kristian Hegaard, der har stillet opfølgende spørgsmål.

I regeringens oprindelige lovforslag er der nævnt et eksempel på, hvornår en person kan sendes i fængsel.

Det kan ske, hvis en person stjæler håndsprit fra et supermarked til en værdi af 200 kroner. Hvis personen tidligere er dømt for lignende tyveri, vil vedkommende kunne blive straffet med ubetinget fængsel.

Det har også vakt kritik, at der ikke var mulighed for at justere loven undervejs. Derfor indsættes en revisionsbestemmelse om, at justitsministeren til november vil granske loven.

Der er i loven en solnedgangsklausul, der betyder, at den udløber efter et år.

Hastelovforslaget skal andenbehandles tirsdag, hvor regeringen håber på, at det kan blive vedtaget. Men det kan blive udsat, hvis Folketingets partier udbeder sig betænkningstid.

Det har for Ritzau ikke været muligt at få fat i Justitsministeriets pressetjeneste eller Socialdemokratiets retsordfører.

/ritzau/