Læger i indtrængende bøn: Husk coronaråd i julen

Coronaudviklingen bekymrer Lægeforeningen, som opfordrer til at huske myndighedernes retningslinjer i julen.

Juledagene står for døren, og med dem følger normalt hyggeligt samvær med familie og venner.

I år kan det dog være en ubuden gæst med til bords, når anden og rødkålen spises - nemlig coronavirus.

Det får landets læger til at komme med en indtrængende appel til danskerne om at huske at overholde myndighedernes retningslinjer.

- Ellers må jeg sige, at jeg er alvorligt bekymret for, hvad vi kan stå overfor om ganske kort tid, siger Lægeforeningens formand, Camilla Ratchke, i en pressemeddelelse.

Hos Lægeforeningen, som repræsenterer næsten alle læger i landet, er man bekymret over udviklingen i smitten.

- Læger og vores kolleger fra andre fag har i månedsvis taget livtag med pandemien. Vi svigter ikke, og patienterne kan regne med, at vi også er der i de kommende måneder.

- Men indsatsen går på to ben, og lige nu er vi i en fase, hvor det er fuldstændigt afgørende, at befolkningen nu bredt holder fast og følger de retningslinjer, som myndighederne har udstukket, siger Camilla Ratcke.

/ritzau/