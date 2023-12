Læger kalder kontaktpunkt for et bureaukratisk monster

Det kan blive et markant anderledes sundhedsvæsen, som borgerne vil møde om nogle år.

Danske Regioner, der styrer og administrerer sygehusene og de praktiserende læger, ønsker en ny indretning af almen praksis.

Det skal blandt andet ske med ét centralt kontaktpunkt til sundhedsvæsenet, der skal være åbent døgnet rundt.

Her skal det være muligt at komme i kontakt med en sundhedsperson, som kan yde rådgivning og vejlede om behandling, herunder om der er behov for at opsøge egen læge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Løsningen skal tage en del af presset på almen praksis og kan måske tænkes sammen med den regionale lægevagt.

Et fagligt uforståeligt forslag, siger formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Jørgen Skadborg.

Han kalder kontakten med egen læge for en af hjørnestenene i det danske sundhedsvæsen og velfærdssamfund.

- For borgerne vil det være en stor forringelse, at den direkte adgang til egen læge erstattes af et discount callcenter.

- Det vil være et bureaukratisk monster og et helt unødvendigt ekstra led, man vil skyde ind mellem borgerne og deres egen læge, siger Jørgen Skadborg i en skriftlig udtalelse.

Han mener, at udspillet vidner om, at regionerne er uegnede til at stå med ansvaret for almen praksis i fremtiden.

- Regionerne ser i bund og grund sig selv som sygehusejere, og de forstår og anerkender ikke værdien af den personlige relation og direkte kontakt mellem borgerne og deres egen læge, siger Jørgen Skadborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Heino Knudsen (S), der er formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner, skal det det dog stadig være muligt at komme i kontakt med sin egen læge.

- I virkeligheden er det, vi rigtig gerne vil, at gøre tilgængeligheden for vores borgere endnu større. Nogle kender det fra deres forsikringsselskab, hvor man kan komme i kontakt med en sundhedsfaglig medarbejder hele døgnet rundt, siger han.

Oplægget fra Danske Regioner kommer samtidig med et oplæg fra Sundhedsstyrelsen.

Begge ønsker at lade de praktiserende læger spille en større rolle i fremtiden.

Frem for at blive behandlet på sygehusene skal flere patienter behandles i det nære sundhedsvæsen, som blandt andet tæller de praktiserende læger.

/ritzau/