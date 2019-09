Læger kalder omstridt tolkegebyr for et misfoster

Flere partier ønsker at afskaffe det underskudsgivende tolkegebyr. Det bakkes op af Lægeforeningen.

Børn risikerer at skulle fortælle deres forældre om alvorlige sygdomme, fordi der måske ikke er råd til at betale en tolk til at oversætte for lægen.

Sådan lyder et af kritikpunkterne fra de danske lægers interesseorganisation, Lægeforeningen, til det omstridte tolkegebyr, der blev indført forrige sommer.

Diskussionen om tolkegebyret er blusset op igen, da gebyret ifølge DR er en underskudsforretning i millionklassen. Samlet har gebyret efterladt regionerne med ubetalte regninger for cirka seks millioner kroner.

Blandt andet derfor ønsker flere partier, at man afskaffer tolkegebyret, og det møder opbakning hos Lægeforeningen.

- Tolkegebyret er et misfoster, der truer patientsikkerheden og kvaliteten hos patienterne.

- Det betyder mange gange, at patienterne slet ikke møder op eller har deres børn med til at tolke samtaler om alvorlige sygdomme.

- Det kan vi altså ikke være bekendte i det danske sundhedsvæsen, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

/ritzau/