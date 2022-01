Læger kritiserer: For lidt viden om coronateststrategi

Der mangler viden om effekten på den danske teststrategi mod coronavirus, der ellers koster milliarder af kroner. Sådan lyder kritikken fra en række læger ifølge Dagbladet Information.

Under coronaepidemien er der foretaget knap 100 millioner test, mens at kapaciteten løbende er skruet op, så der nu kan foretages trekvart million test om dagen.

Fra regeringen og myndighedernes side har man i løbet af pandemiens knap to år misset den ellers oplagte chance for at undersøge, om massetestningen egentlig virker, skriver Information.

Ifølge Jens Lundgren, der er professor på Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet, har været masser af tid til at designe de studier, der skulle give det nødvendige vidensgrundlag.

- Både hen over sommeren 2020, under den anden bølge sidste vinter og nu her i efteråret, siger han.

Jens Lundgren understreger, at der skal være et vist testniveau, men der er ikke forsket i, hvor det giver mening at lægge niveauet.

Christine Stabell Benn er professor i Global Health på Syddansk Universitet og sidder i regeringens ekspertgruppe for smitteopsporing. Hun fortæller, at hun flere gange har foreslået i gruppen at diskutere teststrategien og lave studier af dens effekt.

- Men det har været som at råbe ind i en mur, siger hun til Information.

Også professor Lars Østergaard fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet ærgrer sig over, at effekten af teststrategien ikke er blevet undersøgt.

Ifølge professor Lone Simonsen, som leder centret PandemiX på Roskilde Universitet, ville det i praksis være svært at lave studier af den danske massetestning. Selv om det ville være en stor fordel.

- Hvis man sammenlignede kommuner, hvad så med dem, som bevæger sig på tværs af kommunegrænserne? Og coronapasset har jo for mange krævet adgang til test, det kan man heller ikke bare fratage dem, siger hun.

I et skriftligt svar til Information udtaler sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), at vaccinerne er et supervåben. Men at den intensive testindsats er fundamentet for overvågning af smitten og muligheden for at bryde smittekæder.

