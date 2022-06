Læger ser forværring blandt danske børn i syriske fangelejre

Udenrigsministeriet har igen haft danske læger i Syrien for at undersøge tre af de fem danske børn, der sidder i kurdisk kontrollerede fangelejre.

Lægerne vurderer, at børnene har fået det dårligere, siden de blev undersøgt for et år siden.

Det viser lægerapporter, som DR har set, lyder det i Radioavisen sent fredag aften.

På grund af børnenes tilstand anbefaler lægerne, at de bliver evakueret sammen med deres mødre.

Det fremgår ikke af udsendelsen, hvornår børnene er blevet tilset.

De børn, der stadig sidder i de syriske fangelejre, blev ikke evakueret med 14 børn og deres tre mødre i efteråret, fordi de tilbageværende børns mødre har mistet deres danske statsborgerskab.

Regeringen har tilbudt at hente børnene hjem uden deres mødre.

Forholdt den nye lægevurdering, som DR har set, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at tilbuddet om kun at evakuere børnene stadig står ved magt.

Forsvarsadvokat Knud Foldshack, der repræsenterer to af kvinderne, som fortsat sidder i Syrien, og som har startet foreningen Repatriate The Children, der arbejder for at få børnene og deres mødre til Danmark, mener, at regeringen skal lytte til lægerne.

- Hvis børnene skal helbredes og ikke skal risikere at dø, så er der kun ét scenarie:

- Det er, at regeringen ændrer holdning, sikrer, at børnene kan blive behandlet og helbredt, som de har ret til, og at kvinderne kommer for en domstol og får gjort regnskabet op, siger Knud Foldshack i Radioavisen.

/ritzau/