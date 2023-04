Læger: Spring kun telefonkøen over ved akut alvorlig sygdom

Brug akutknappen med omtanke og spring kun telefonkøen over, hvis du pludselig er blevet alvorligt syg, eller din sygdom akut er alvorligt forværret.

Sådan lyder det fra formanden for de praktiserende lægers vagtudvalg i Region Syddanmark, Morten Svenning Nielsen.

Her har læger og regionen indgået aftale om at indføre en akutknap.

Ved at taste 9 får borgere med akut behov for lægehjælp mulighed for at komme forrest i telefonkøen til lægevagten.

- Det enkelte skal vurdere, om det er rimeligt, at lige præcis han eller hun springer foran i køen. Det er klart, at hvis alle gør det, så udvander man effekten, siger Morten Svenning Nielsen.

Det er lægevagten, man ringer til, når ens egen læge har lukket samt i weekender og på helligdage.

- Det er frihed under ansvar. Man skal ikke bruge knappen, fordi man har hostet i 14 dage eller mangler en recept.

- Det er kun ved akutte ting eller en akut forværring af bestående sygdom, siger Morten Svenning Nielsen og giver et eksempel:

- Hvis det for eksempel drejer sig om et barn, der pludselig har fået det akut dårligt og med meget høj feber. Der vil jeg mene, det er rimeligt, at man trykker på knappen, siger han.

Lægevagten i Region Midtjylland og Region Nordjylland har også en akutknap.

Erfaringerne er ifølge Morten Svenning Nielsen, at borgerne generelt er ansvarlige, når de benytter akutknappen.

- Det er klart, at det åbner for muligheden for, at man bare trykker på knappen for at komme forrest i køen.

- Men de erfaringer, vi har set, er, at der overordnet set ikke er en tendens til, at det bliver misbrugt, siger Morten Svenning Nielsen.

Sammen med akutknappen indfører Region Syddanmark også en call back-funktion, som giver borgere i telefonkø mulighed for at blive ringet op, når deres tur i køen til lægevagten nærmer sig.

Formanden for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Pernelle Jensen (V), håber, at borgerne vil bruge den nye ordning med akutknappen "samvittighedsfuldt".

- På den måde vil funktionen få den størst mulige effekt og være til størst mulig hjælp for de mest syge patienter i telefonkøen, siger hun i en pressemeddelelse.

