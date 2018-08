Læger vil holde operationer væk fra mindre hospitaler

Ifølge Lægeforeningen er det et skridt i den forkerte retning at oprette flere nærhospitaler, som S foreslår.

Mindre hospitaler lider af manglende kvalitet og bør ikke stå for at operere danskerne.

Det mener Lægeforeningen, som ser Socialdemokratiets forslag om flere nærhospitaler som et skridt i den forkerte retning.

- Det er ikke den rigtige vej at gå at oprette nærhospitaler, siger foreningens formand, Andreas Rudkjøbing.

- Tværtimod har vi i Danmark været igennem en proces, hvor vi har lukket mindre hospitaler, der ikke har leveret god kvalitet og heller ikke var særligt effektive.

Socialdemokratiet har ellers planer om at gå til folketingsvalg på at oprette en række nærhospitaler.

- Jeg forestiller mig mere end ti, men jeg har ikke et præcist antal, for det afhænger også af, hvad det er for nogle lokale forhold, der gør sig gældende, siger partiformand Mette Frederiksen til DR.

Partiet mener, at borgerne mange steder skal køre urimeligt langt for at komme på hospitalet og få behandling.

Derfor foreslår Socialdemokratiet, at mindre komplicerede behandlinger skal flyttes fra de store sygehuse og ud på nye nærhospitaler.

Men det er ikke vejen frem, mener Andreas Rudkjøbing.

- Det er en rigtig dårlig idé at flytte selv mindre operationer ud på nærhospitaler, siger lægernes formand.

- Vi har samlet operationerne, så de steder, hvor man opererer, har rigtig mange patienter og opnår ekspertise til at levere rigtig god kvalitet i behandlingen.

Lægeforeningen er dog positivt stemt over for Socialdemokratiets intention om at styrke "stærke, nære sundhedstilbud".

Men i stedet bør politikerne fokusere på den almene praksis og de kommunale sundhedstilbud, fortæller formanden.

Ifølge DR vil Socialdemokratiet afsætte et trecifret millionbeløb til de nye nærhospitaler. Pengene skal findes inden for den økonomiske ramme, som partiet har afsat til velfærdsforbedringer frem mod 2025.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er glad for, at Socialdemokratiet "melder sig ind i kampen", hvad angår nærhed i sundhedsvæsenet.

Men ministeren fremhæver over for DR, at regeringen allerede har investeret i kommunale sundhedscentre og moderne lægepraksisser.

/ritzau/