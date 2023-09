Læger vil identificere sårbare ældre med ny test for skrøbelighed

Folk på 80 år og derover bør tjekkes for, hvor skrøbelige de er.

Sådan lyder det fra en gruppe læger, der vil tjekke samfundets ældste borgere med en skrøbelighedstest og placere dem på en skala på ni trin.

Skalaen går fra "Meget god form" over "Lever med mild skrøbelighed" til "Uhelbredeligt syg, nærmer sig livets afslutning".

Testen er tænkt som et redskab, der skal identificere de mest sårbare og sikre dem bedre hjælp.

Det forklarer læge Søren Kabell Nissen, medlem af styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Ældre med Skrøbelighed.

- Vi ældes forskelligt, og det betyder, at de behov, man har, når man bliver syg eller skadet, er lige så forskellige.

- De mennesker, der lever med skrøbelighed, har oftere brug for en udvidet tværfaglig indsats på flere områder under en indlæggelse, mens andre har fysik og overskud, der gør, at de kan hjælpes mere enkelt, siger han.

Andelen af personer på 80 år stiger markant i disse år. Mange er ved godt helbred, mens andre er svækket og har brug for en særlig indsats.

Det er de sidstnævnte lægerne gerne vil identificere med det nye værktøj.

- Det er ikke en screening, der kan stå alene. Det handler om at hejse et flag hos nogle og skabe en opmærksomhed på et øget behov for en tværfaglig indsats. Det er ikke en facitliste eller en diagnose - det fortæller os blot om risiko og prognose, siger Søren Kabell Nissen.

Vurderingen kan skrives ind i den pågældendes journal, og andre sundhedspersoner skal kunne tilgå oplysningen.

Skrøbelighedsvurderingen skal ifølge lægen ikke holdes hemmelig for den enkelte.

- Men ligesom med for eksempel en sygdomsmarkør i blodet vil man i praksis ikke bare oplyse om et tal på en skrøbelighedsskala og antage, at den ældre patient eller de pårørende forstår det. Det kræver omsorg og faglighed at tale om at leve med skrøbelighed, siger Søren Kabell Nissen.

I Ældresagen synes vicedirektør Michael Teit Nielsen godt om forslaget.

Han mener, at testen kan give nyttig viden, der kan deles mellem sygehus, praktiserende læge og den enkeltes hjemkommune.

- Hvis en 82-årig, der har et aktivt liv og dyrker motion, falder og brækker et ben, så vil skrøbelighedsvurderingen sige, det er et hændeligt uheld.

- Men er det en person, hvor man kan se tiltagende problemer med for eksempel svindende muskelstyrke, så kan kommunen begynde at forberede sig på at sætte en indsats i værk eller skrue op for en eksisterende indsats, siger han.

Skrøbelighedstesten - "Clinical Frailty Scale" - anvendes blandt andet i det engelske sundhedsvæsen, men også i Sverige, Schweiz og Canada.

Forslaget om at indføre screeningen er i høring frem til 25. september.

/ritzau/