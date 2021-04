Læger vil tjekke gener hos kommende forældre

Forslag om at tjekke kommende forældres gener møder opbakning fra patientforening og politikere i Folketinget.

Kommende forældre skal have tilbud om at få screenet deres gener allerede inden graviditeten.

Det mener eksperter i genetiske undersøgelser og behandlinger ifølge Berlingske.

Screeningen skal klarlægge, om forældrene har risiko for at få børn med alvorlige arvelige og i nogle tilfælde livstruende lidelser.

I dag fødes der op mod 200 børn om året med alvorlige lidelser. Det kan være cystisk fibrose, muskelsygdomme eller epilepsi.

Med viden om eventuelle genfejl vil forældrene selv kunne træffe et valg om, hvorvidt de kan rumme at få et barn med et handicap, eller om de skal få hjælp til at få et rask barn ved hjælp af fertilitetsbehandling.

Sådan lyder et forslag fra Dansk Selskab for Genetisk Medicin.

- Det handler ikke om at udrydde folk med bestemte diagnoser eller skabe de perfekte børn, men om reproduktiv autonomi.

- Det vil sige at give folk muligheden for selv at vælge og afgøre, hvordan de vil få børn, og hvad de vil med deres liv, siger Laura Kirstine Sønderberg Roos til Berlingske.

Hun er afdelingslæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet og repræsenterer Dansk Selskab for Genetisk Medicin.

Konkret foreslår selskabet, at kommende forældre bliver tilbudt at få analyseret en blodprøve, der skal afdække eventuelle risici.

Par i risikogruppen vil derefter i forbindelse med en graviditet kunne få en genetisk undersøgelse, der viser, om fostret rent faktisk er raskt.

Parret vil også før en graviditet kunne få et tilbud om fertilitetsbehandling med ægsortering.

Forslaget får opbakning fra en række lægevidenskabelige selskaber, patientforeninger og politikere i Folketinget.

Sundhedsordfører Stinus Lindgreen (R) mener, at forslaget giver "god mening", men peger også på, at det lægger nogle svære etiske overvejelser ned over forældrene.

Ifølge Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, er et screeningstilbud "fremtiden".

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

/ritzau/