Læger vil udskyde genindførelse af behandlingsgaranti

Behandlingsgaranti skal efter planen indføres igen den 1. januar, men det bør udskydes, mener Lægeforeningen

Regeringen og Danske Regioner bør udskyde genindførelse af behandlingsgarantien – der sikrer, at alle patienter kan blive undersøgt og udredt inden for 30 dage efter henvisning til sygehus – til senere end den 1. januar.

Det mener Lægeforeningen, der repræsenterer landets læger. Behandlingsgarantien vil, lyder det, lægge et for stort pres på et i forvejen hårdt prøvet sundhedsvæsen, der behandler patienter med coronavirus.

Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen, beretter om begyndende nødråb fra hospitalerne om presset på grund af corona.

- Man skal holde sig for øje, at vi jo har et sundhedsvæsen, der generelt ikke har meget overskydende kapacitet. Lige så snart, der kommer en ekstra bølge af noget sæsonbetonet, det kan være influenza og i år covid-19, så bliver hele systemet udfordret, siger hun.

Behandlingsgarantien er blevet suspenderet under coronakrisen for at mindske presset på sundhedsvæsenet.

Deadline for genindførelse af den er i forvejen blevet udskudt og hedder altså nu den 1. januar.

Da smittetallene faldt i sensommeren, var det til debat, om behandlingsgarantien skulle indføres igen. Men tallene er steget de seneste måneder, hvorfor Camilla Noelle Rathcke ikke mener, det er forsvarligt allerede at lade den træde i kraft til januar.

- Der sker nu det, at personer med andre kroniske tilstande bliver indlagt i større grad end i foråret.

Eksempelvis får alle dem, der i forvejen har dårlige lunger, hyppigere behov for at blive indlagt i efteråret og vinteren og ikke så meget i foråret. Derfor bliver vi pludselig ekstra udfordret, siger hun.

Lægeformanden vil ikke sætte en præcis dato på, hvornår man så kan genindføre behandlingsgarantien. Det afhænger af situationen, som man må tage bestik af.

- Men når vi ser ind i et forår 2021, som kan blive udfordret, kan man om ikke andet godt give mulighed for, at første kvartal bliver uden behandlingsgaranti. Det kan også være, det skal være første halvår af 2021, siger Camilla Noelle Rathcke.

/ritzau/