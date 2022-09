Lækket gas strømmer fortsat ud i Østersøen med samme kraft

Der lader ikke til at være sket ændringer i mængden af gas, der strømmer ud i Østersøen som følge af lækagerne i Nord Stream-gasledningerne.

Det fortæller en talsmand for den svenske kystvagt til det svenske nyhedsbureau TT.

- Strømmen er uforandret siden i går (tirsdag, red.). Den har hverken aftaget eller øget, siger Mattias Lindholm fra den svenske kystvagt.

Her mener man ikke, at der er brug for yderligere sikkerhedsforanstaltninger, og kystvagten betragter situationen som stabil.

- Vi er trygge, ved de sikkerhedsforanstaltninger, som der bliver taget.

Siden lækagerne blev opdaget, er der oprettet forbudszoner omkring dem, der gør, at man ikke så sejle inden for en radius af fem sømil - cirka ti kilometer - af lækagerne.

Tirsdag lød det fra miljøorganisationen Greenpeace, at det gas, der siver op igennem vandt øst for Bornholm fra lækagerne i gasledningerne Nord Stream 1 og 2, ifølge organisationens beregning vil svare til otte måneder af Danmarks årlige udledning af CO2.

Lækagerne menes at være bevidste handlinger af en endnu ukendt aktør. Målestationer i både Danmark og Sverige registrerede mandag kraftige eksplosioner under vandet i samme område som lækagerne.

Nord Stream 1 har i noget tid været lukket, mens Nord Stream 2 aldrig er blevet taget i brug. Begge gasledninger indeholder dog gas.

Lækagerne har ifølge myndighederne ikke konsekvenser for forsyningssikkerheden for gas i Danmark, men der er en risiko for eksplosioner i området. Energistyrelsen er også ved at undersøge, hvor stor lækagernes påvirkning på miljøet i området vil være.

/ritzau/