Længe ventet sundhedsaftale kan blive forsinket endnu en gang

Mette Frederiksen (S) har bedt sundhedsminister Magnus Heunickes (S) ministerium om at lægge en kommende sundhedsaftale til side for en stund og rette alt fokus på at håndtere den stigende coronasmitte.

Det sagde statsministeren på et pressemøde onsdag aften, og hun lægger dermed op til, at en politisk aftale på sundhedsområdet igen bliver udskudt.

- Vi har helt klart arbejdet efter en sundhedsaftale i år, sagde hun på pressemødet i Statsministeriet.

- Men jeg vil være helt ærlig og sige, at min besked til Sundhedsministeriet, som jo er det ansvarlige ministerium, det er, at nu er alt fokus på at håndtere den situation, vi står i med covid-19.

Det er dog kun godt to uger siden, at Magnus Heunicke forventede at lande en aftale inden årsskiftet. Det sagde han på et coronapressemøde i Eigtveds Pakhus den 23. november.

I slutningen af oktober fremlagde S-regeringen udspillet "Tættere på II – Sundhed, uddannelse og lokal udvikling", som er en del af det samlede sundhedsudspil.

I udspillet lægger regeringen blandt andet op til at oprette op til 20 nærhospitaler og etablere 5-10 nye akutberedskaber. Men forhandlingerne er altså ikke kommet i gang.

Og det møder kritik fra Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

- Når jeg bliver pikeret over det her, så er det, fordi statsministeren har garanteret Folketingets partier, at forhandlingerne skulle i gang i 2021. Vi synes, at det haster, siger han.

Han mener ikke, at regeringen kan bruge epidemien som undskyldning.

- Jeg synes, at regeringen har begået et løftebrud af de mere alvorlige, fordi man har koncentreret alle kræfterne om coronaepidemien. Også på de tidspunkter, hvor der i virkeligheden var luft til at koncentrere sig om noget andet, siger Martin Geertsen.

I forrige valgperiode var det dog Venstre selv, der fik kritik for ikke at levere på en lovet sundhedsreform. Gang på gang blev den udskudt.

Kort før valget i 2019 lykkedes det dog Løkke med opbakning fra Dansk Folkeparti at lave en sundhedsaftale, som blandt andet skulle nedlægge regionerne.

Aftalen blev dog ikke til noget, fordi der efter valget ikke længere var flertal.

- Situationen er jo en anden, for regeringen har jo selv sagt, at de ville tage meget af det arbejde, som vi i forvejen havde lavet, siger Martin Geertsen.

- Alt ligger klappet og klar. Jeg synes ikke, at det er en fair sammenligning.

/ritzau/