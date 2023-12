Længere lastbiler på motorvejen vil spare kørsel og CO2

Fra det nye år vil endnu længere lastbiler rulle ud på motorvejsstrækningen mellem Aarhus og Høje Taastrup.

Den 1. januar bliver det nemlig tilladt for vognmændene at køre med såkaldt dobbelttrailervogntog, hvor der hægtes en ekstra vogn bag på lastbilen, så den kan blive op til 34 meter lang i modsætning til de nuværende 25 meter.

Chaufførerne kan have mere gods med på samme tur og dermed spare en lastbiltur.

- Der ligger en betydelig produktivitets- og klimagevinst i, at man får lov at køre med dem, siger Erik Østergaard, direktør for DTL - Danske Vognmænd.

Han anslår, at det vil spare over 30 procent af brændstoffet.

Det er som regel diesel, hvilket vil give en reduktion i transportens udledninger.

- Jeg ser det som en overgang for sektoren, indtil man for alvor får gang i den grønne omstilling af den tunge transport, hvor man på denne måde kan være med til at sænke klimaaftrykket fra den tunge transport, siger Erik Østergaard.

Den nye praksis med ekstra lange lastbiler er et femårigt forsøg, som kun gælder på motorvejsstrækningen mellem Aarhus og Høje Taastrup.

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har tidligere regnet ud, at dobbelttrailervogntog indført på en strækning på 900 kilometers vej vil kunne nedbringe udledningen af CO2 med 22.000 ton. Den nye forsøgsstrækning er dog kortere end det, og klimagevinsten er derfor ligeledes mindre.

Hos Dansk Industri Transport er man også positiv over for tiltaget, men man havde gerne set, at det var rullet bredere ud.

- Skal man have fuld gevinst i forhold til klima, energieffektivitet og produktivitet skal man have et større vejnet med, siger Rune Noack, transportpolitisk chef i DI Transport.

Eksempelvis strækningen fra Nordjylland til Sønderjylland burde omfattes, påpeger han.

Både vognmændene og industrien afviser, at de dobbelte trailere vil udgøre en større sikkerhedsrisiko.

Lastbilerne kører stort set kun på motorvejsstrækningen, der er sikkerhedsgodkendt til det.

Her kører lastbilerne lige ud og langsomt i forhold til andre bilister.

- En almindelig bilist på motorvejen vil ikke opdage det, fordi hastighedsforskellen er så stor, at man hurtigt kommer forbi, siger Rune Noack fra Dansk Industri.

De steder, de dobbelte vogntog skal dreje af og på motorveje, er der taget højde for det ved at indrette veje og rastepladserne efter de længere mål.

