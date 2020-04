LA'er kalder erhvervsminister for skuespiller og skidt knægt

Liberal Alliances Ole Birk Olesen anfægter i et voldsomt personangreb erhvervsministerens moral.

Liberal Alliances medlem af Folketinget Ole Birk Olesen kommer på Facebook med et voldsomt angreb på erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Det sker efter, at de to flere gange har haft hårde politiske diskussion i forbindelse med erhvervsministerens handlinger under coronakrisen.

Ikke mindst har Ole Birk Olesen været voldsomt imod, at erhvervsministeren har kritiseret private virksomheder selv om de har holdt siden inden for loven.

- Som minister formår han netop at spille rollen som den politiker, som de fleste af os gerne vil have til at lede landet. Han fremstår velovervejet, rolig og med oprigtigt gode intentioner for landet. Ikke som en, der bare meler sin egen kage.

- Men er det sådan, Simon Kollerup i virkeligheden er som menneske? Langt fra, skriver Ole Birk Olesen.

Han referer til en sag fra 2015, hvor Ekstra Bladet kunne fortælle, at Simon Kollerup ikke som oplyst boede i Nordjylland men havde en ejerlejlighed i København.

- Der var et skattefrit tilskud på 30.000 kroner ekstra til ham. Det må have fyldt noget i Simon Kollerups tanker.

- Det er for mig utroligt, at man kan være så grådig, at det for det første sætter almindelig moral helt til side, og for det andet også får hjernen til at slå fra, skriver Ole Birk.

Han referer også til, at Simon Kollerup under den foregående regeringsperiode sammen med Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen angreb skiftende ministres ageren på fiskeriområdet.

- Simon Kollerup vidste godt, at Ib Poulsens angreb på ministrene var gakkede.

- Men Simon Kollerup var ikke seriøs og ordentlig. Han lod som om, Ib Poulsens krav var rimelige, så han kunne give sit store bidrag til at gøre livet surt for Esben Lunde Larsen (V) og Eva Kjer Hansen (V), skriver Ole Birk Olesen.

Sidst anfægter Ole Birk Olesen, at Simon Kollerup har ret til at kritisere private virksomheder og bede om ansvarlighed og samfundssind.

- Når man kender Simon Kollerups historie, så afsløres skuespillet. Det er en skidt knægt, der klæder sig ud som statsmand, skriver Ole Birk Olesen.

ritzau/