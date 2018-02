Lær at skelne vilkår fra problemer

Sænk stressniveauet ved at skelne mellem vilkår og problemer. Bekymring over faktorer, der ikke kan ændres på, giver nemlig unødvendig stress.

Sidder skuldrene fastspændt oppe omkring ørerne, og er hovedet fyldt med tanker om ting, du ikke ved, hvordan du nogensinde skal gøre noget ved?

Så skal du måske lære at kende forskel på vilkår og problemer. Det kan nemlig frigøre en masse mental plads, hvis du kun bekymrer dig om ting, du rent faktisk har en chance for at gøre noget ved.

Ifølge Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, er det et udbredt problem, at vi bekymrer os om ting, vi reelt ikke kan ændre på.