Lærere: Elevflugt til privatskoler skader bred folkeskole

Danske børn vælger ofte privatskole frem for folkeskole. Lærerforening er bekymret for skæv elevfordeling.

Danske børn går oftere på privatskole frem for i folkeskolen sammenlignet med børn i andre OECD-lande. Det skriver Information mandag på baggrund af en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I 2016 gik 16 procent af de danske børn i 0.-6. klasse på privatskole. Det giver Danmark en fjerdeplads blandt de 23 OECD-medlemslande, hvor gennemsnittet samme år var 11 procent.

Ifølge analysen er flere børn de seneste år flyttet til danske privatskoler.

Det ser næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange på med stor alvor.

- Det er jo bekymrende. Vi har brug for, at folkeskolen er et sted, hvor en bred del af befolkningens børn går. I udskolingen (7.-9. klasse, red.) er det 20 procent, der vælger privatskolerne. Det er en alt for stor del, siger hun.

Dorte Lange frygter, at der ikke længere kommer til at være den brede folkeskole tilbage, hvor elever fra alle samfundslag møder hinanden.

- Det er ikke godt. At nogle søger privatskole er selvfølgelig helt fint, og det er en god tradition i Danmark, men når en femtedel søger privatskole, er vi ved at være der, hvor folkeskolerne ikke længere er det store flertals skole.

Der er ikke data, som viser, hvorfor der tilsyneladende sker en elevflugt fra folkeskoler til privatskoler, men ifølge Dorte Lange kan det skyldes især to ting: nationale test og lange skoledage.

- Vi ved jo, at elever og forældre gennem noget tid har været utilfredse med de lange skoledage. Vi ved også, at de nationale test ikke er noget, som eleverne er særlig glade for.

- Vi bliver nødt til at se på, at beslutningstagerne lytter mere til de fagprofessionelle, forældrene og eleverne, så folkeskolen kan blive det naturlige førstevalg, siger Dorte Lange.

Hun mener, at folkeskolerne skal forbedres i sådan en grad, at Danmark kommer ned og rammer gennemsnittet for OECD.

