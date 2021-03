Lærere har særligt øje på elever med tegn på mistrivsel

Der er "enormt stor forskel på", hvordan eleverne har haft det under nedlukningen, siger lærernes formand.

Der venter lærerne en stor opgave, når eleverne i 5. til 8. klasse vender tilbage til skolerne efter påske.

Det siger formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

- Der er en helt ekstraordinær opgave, der ligger og venter på os.

- Der er enormt stor forskel på, hvordan vores elever har haft det under nedlukningen.

- Nogle er meget hårdt ramt og har store trivselsproblemer, mens andre egentlig har haft det o.k. med at modtage virtuel undervisning, siger Gordon Ørskov Madsen.

Eleverne vender efter planen tilbage med fysisk undervisning hver anden uge.

Da restriktionerne senest blev lempet, blev det muligt at vende tilbage med en enkelt dag udendørs sammen med kammeraterne.

- Det er meget sparsomt med én dags undervisning om ugen. Specielt når det er udendørs med skiftende vejforhold. Så det har været meget sparsomt med undervisningen, siger Gordon Ørskov Madsen.

Når eleverne vender tilbage, vil lærerne have særligt fokus på, hvordan de trives.

- Vores opgave som skole og lærere er - i samarbejde med forældrene - at være meget opmærksomme på, hvordan den enkelte elevs tilstand er.

- Hvordan har eleven det, og hvordan kommer man godt i gang efter at have gået meget for sig selv i en lang periode.

Politikerne på Christiansborg har afsat 174 millioner kroner til forbedret trivsel netop som følge af coronanedlukningen.

Det er ifølge lærerformanden vigtigt, at de penge nu kommer ud at arbejde, eksempelvis med øget brug af øget holdinddeling og brug af tolærerordning.

Selv om skolerne bevæger sig henimod noget, der ligner en normaltilstand, er det ifølge Gordon Ørskov Madsen langtfra tilfældet.

- Der vil ske smitteudbrud, hvor man lukker ned og åbner igen. Det forsvinder ikke hverken de næste uger eller måneder.

- Så der vil være mange omstillinger. Og hvis der er noget, vi lærere er ved at være trætte af, så er det omstilling på omstilling.

- Men det er nu engang det, der er udsigt til, siger han.

Elever fra 12 år og opefter opfordres til to ugentlige coronatest, og lærerformanden håber, det vil blive fulgt.

- Vi skal kunne opdage smitten hurtigt og effektivt. Det kræver test af elever og lærere. Og jeg håber, at forældrene vil hjælpe med at få børnene testet løbende, så vi ikke skal klare det hele i skolen, siger Gordon Ørskov Madsen.

