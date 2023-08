Lærere har større problemer med at få elever i bad efter idræt

Det har aldrig været sværere at få børn og unge i bad efter idrætstimerne.

Sådan lyder det fra Dansk Skoleidræt, DGI, Anti Doping Danmark og Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, skriver Jyllands-Posten.

Flere kampagner har de seneste år ellers forsøgt at få eleverne i bad, når de har svedt i idrætstimerne i folkeskolen eller gymnasiet.

Men udviklingen går tilsyneladende den forkerte vej.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en rapport angiver syv ud af ti idrætslærere, at de i nogen eller høj grad oplever udfordringer med, at deres elever skal i bad efter idræt.

Rapporten er lavet af Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), der er et samarbejde mellem blandt andet Syddansk Universitet og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Den bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 600 idrætsundervisere fra hele landet.

Den viser desuden, at næsten hver anden idrætslærer i udskolingen i folkeskolen i høj grad oplever problemer med at få eleverne i 7. – 9.-klasse til at gå i bad efter idrætsundervisningen.

- I 2018 gav halvdelen af lærerne udtryk for en større modstand fra eleverne om badet efter idræt, men i denne undersøgelse svarer over to tredjedele af lærerne, at de har udfordringer med, at eleverne skal i bad.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Så intet tyder på, at udfordringen bliver mindre, siger Lars Breum Christiansen, der er en af forfatterne bag rapporten, til Jyllands-Posten.

Ifølge flere har coronapandemien efter alt at dømme gjort problemet med modstanden mod bad større.

Perioden med adskillelse har skubbet til tendensen med at møde omklædt og tage direkte hjem efterfølgende, har blandt andet Dansk Skoleidræt oplevet.

/ritzau/