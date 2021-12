Lærere: Nødpasning skal være mulig for skoleelever

For at begrænse den stigende smitte med coronavirus bliver elever i folkeskoler og privatskoler sendt hjem fra og med 15. december til og med 4. januar.

Men det er vigtigt, at muligheden for nødpasning sikres, som den har været under tidligere nedlukninger, siger formand i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

- Nogle børn vil have behov for fortsat at kunne have deres hverdag i skolen. Det kan være børn, som har det svært hjemme, børn i de yngste klasser, hvis forældre er nødt til at arbejde, eller børn, som har behov for faste rammer.

- Det er afgørende, at de børn fortsat kan have en tryg hverdag, og her bliver det vigtigt med tydelige restriktioner og tiltag, der skaber sikkerhed og tryghed for alle, siger han.

Han understreger dog, at Danmarks Lærerforening bakker op om en hjemsendelse, som kan få smittetrykket ned, da det giver mulighed for at forberede genåbningen af skolerne efter nytår.

- Nu handler det om, at vi udnytter de tre uger til at få smitten ned og til at finde langtidsholdbare løsninger, så eleverne kan komme trygt tilbage i begyndelsen af det nye år, og så vi kan komme gennem vinteren uden flere nedlukninger af folkeskolen.

- Det handler om at tage nogle af de løsninger frem, vi kender fra foråret, med bedre rengøring, afstandskrav, små faste hold og færrest mulig kontakter, siger han.

Nedlukningen af skolerne gælder ikke elever i specialskoler og specialklasser.

Ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er der et ønske om, at børnene mister så få skoledage som muligt.

Hun forklarer, at der skal være onlineundervisning. Men erfaringen fra de tidligere nedlukninger viser også, at de rammer er svære for særligt de mindste børn.

- Jeg vil gerne understrege, at for forældre, der er i arbejde eller er erhvervsdrivende, har man mulighed for at få nødpasset sin børn. Det har man også, hvis man arbejder hjemmefra, siger undervisningsministeren.

/ritzau/