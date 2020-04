Lærere og elever på gymnasier vil også droppe eksamen i år

Urealistisk at gennemføre eksamener, lyder det fra gymnasielærere og -elever, som bakker folkeskolelærere op.

Det er ikke bare folkeskolens afgangsprøver, der bør droppes i år.

Også gymnasiernes eksamener bør aflyses, lyder det fra lærere og elever på landets gymnasier.

- Selvfølgelig skal gymnasierne genåbnes. Men vi stiller os mere end tvivlende over for, at en sådan åbning vil være lig med et rimeligt undervisningsmiljø og en mulighed for at forberede eleverne til eksamen.

- Vi kan ikke se for os, at det bliver muligt, siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har varslet en gradvis genåbning af samfundet, hvis smittetallene fortsætter den jævne kurve, og danskerne følger anvisningerne fra myndighederne.

Det kan betyde, at skolerne, der har været lukket i tre uger, også bliver befolket igen.

Men næppe i det samme omfang som normalt.

Der vil være lærere, der er i risikogruppen, som ikke møder op, lyder det fra gymnasielærernes formand.

Og undervisningen skal formentlig tilrettelægges helt anderledes, end den plejer.

Det er baggrunden for, at han tilslutter sig opfordringen fra Danmarks Lærerforening om at aflyse prøverne og bruge årskarakterer i stedet.

Martin Mejlgaard, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er enig.

- Vi synes, det er ret klart, at vi ikke kommer tilbage til en almindelig situation efter påske.

- Og selv om lærerne knokler, kan kvaliteten af onlineundervisningen ikke hamle op med det sædvanlige niveau, siger Martin Mejlgaard.

Derfor vil det hverken være forsvarligt eller rimeligt at lade eleverne gå til eksamen som normalt, mener han.

Formanden for interesseorganisationen Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, siger, at det haster med en afklaring.

- Eleverne skal møde ind og have undervisning, inden de kan gå til eksamen. Hvis tiden er for knap, dur det ikke. Eleverne er nødt til at møde deres lærere mindst et par uger, inden de kan gå til eksamen, siger hun.

Folketinget vedtog i marts en særlov, der gør det muligt for undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) at udskyde eller aflyse prøver.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra undervisningsministeren.

Flere medier erfarer, at statsministeren mandag vil indkalde til et pressemøde og fortælle om planen for en gradvis genåbning af samfundet.

/ritzau/