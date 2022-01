Lærere om høj coronasmitte: Behov for alternative løsninger

Udbredt coronasmitte blandt lærere på landets skoler betyder, at der skal kigges på alternativer til den normale skolegang.

Det siger Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen.

Problemet er bare, at myndighederne ikke er klar til at tage ansvaret, mener han.

- Vi er før kommet med idéer og forslag til, hvad vi kan gøre, når smitten stiger. Og det gør den jo voldsomt nogle steder.

- Det kunne være at begrænse skoletiden, eller at eleverne går i skole hver anden dag. Vi har tænkt i, at de skulle deles om undervisningstiden, og at man deler klasserne op i mindre grupper, så vi på den måde begrænser smitten, siger Gordon Ørskov Madsen.

Mange syge lærere på skolerne betyder, at de raske lærere skal tage sig af op mod tre klasser samtidig.

Førhen kunne Styrelsen for Patientsikkerhed lukke en skole, hvis der var meget smitte. Men det sker ikke nødvendigvis længere.

Styrelsen gav i løbet af november og december flere gange påbud om at lukke skoler. Men man har skiftet strategi i det nye år.

