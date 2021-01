Lærere ønsker kortere dage og færre fag under hjemsendelse

Ifølge lærerne skal der frigøres ressourcer for at tage vare på elever, der har behov for fysisk undervisning.

Som led i den fortsatte nedlukning af Danmark skal langt de fleste elever fra alle folkeskolens klassetrin fortsat hjemmeundervises.

Danmarks Lærerforening bakker op om den fortsatte nedlukning, men påpeger også, at der skal frigøres ressourcer til at sikre ordentlige forhold for de lærere og elever, der bliver ved med at møde op i skolen hver dag.

Det siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand i Danmarks Lærerforening, i en pressemeddelelse.

- For de hjemsendte elever er der tale om nødundervisning. Det skal resultere i kortere skoledage og færre fag, så vi også kan tage os af elever, der møder på skolen til nødpasning.

- Det bliver en lang vinter, hvor lærerne skal kunne holde til det bliver forår, og vaccinen slår igennem.

- Alle er ved at være slidte, så nu er det ekstra vigtigt, at vi passer på hinanden, siger Gordon Ørskov Madsen.

Onsdag aften oplyste regeringen, at de gældende coronarestriktioner forlænges med tre uger, så de nu gælder til og med 7. februar.

Det betyder blandt andet, at elever i folkeskolen og studerende på ungdoms- og voksenuddannelser er sendt hjem og modtager fjernundervisning.

Der er dog visse undtagelser for elever med særlige behov.

/ritzau/