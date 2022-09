Lærerforening: Aftale tager fat på væsentlige problemer

Den aftale om at reformere læreruddannelsen, der tirsdag er blevet indgået mellem et bredt flertal i folketinget, adresserer nogle af de væsentligste problemer, uddannelsen "slås med".

Det siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Han kalder aftalen "rigtig god".

- Der skal flere undervisningstimer til. Der skal være en større grad af intensitet i studiet, og der skal være en stærkere kobling mellem studieforløbene på professionshøjskolerne og folkeskolens praksis, siger han.

Aftalen skal blandt andet sikre, at kommunerne - og dermed folkeskolerne - og læreruddannelserne i højere grad arbejder sammen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med aftalen følger 125 millioner kroner fra næste år og 200 millioner kroner fra 2024. Med de penge kan man hæve uddannelsens kvalitet og sammenhæng med folkeskolen, vurderer Gordon Ørskov Madsen.

- Det er klart, vi kunne godt have ønsket os flere penge at arbejde med, men det her er en finansiering, der gør det realistisk og muligt at skabe en langt bedre kobling, siger han.

Danmarks Lærerforening vil gerne være med til at realisere de tiltag, der står i den politiske aftale, siger Gordon Ørskov Madsen. Han er derfor glad for, at ministeren nedsætter en gruppe med interessenter, der skal følge udviklingen af læreruddannelsen på baggrund af aftalen.

Aftalen sikrer desuden de studerende mellem to og fire timers yderligere undervisning om ugen. Om det er nok til at løfte opgaven, kalder Gordon Ørskov Madsen "et godt spørgsmål".

Han mener, at det sammen med en større kobling mellem uddannelse og praksis er "helt afgørende".

Aftalen sikrer også, at de studerende fra næste år kommer i praktik i løbet af alle de fire år, uddannelsen tager.

- Det kommer til at betyde, at man får øvet sig noget mere i at undervise i folkeskolen. Man får en kobling mellem teori og praksis, og det er så vigtigt, når man bliver lærer, at man ikke kun læser til lærer, men også øver sig i at blive lærer, siger Gordon Ørskov Madsen.

Også forkvinde for Danske Professionshøjskoler Camilla Wang roser aftalen. Hun kalder tirsdag for "en fantastisk god dag", fordi aftalen i hendes øjne løfter læreruddannelsen på en række vigtige punkter.

Hun peger også på de penge, der følger med, på de flere undervisningstimer og på forlængelsen af praktikken.

Camilla Wang vurderer, at der bliver bedre mulighed for at øve sig i alle de ting, der ligger uden om undervisningen, når man er lærer.

- Lærerjobbet består også af forældresamarbejde, konfliktløsning, og det at kunne sikre at børnene har et godt frikvarter. Alle de ting der er, når man har med børn at gøre, siger hun.

Også skiftet fra modulopbygget undervisning til hold og klasser er vigtigt, mener Camilla Wang. Især fordi de studerende dermed i højere grad kommer til at følges med andre studerende og undervisere.

/ritzau/