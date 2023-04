Lærerforening: Eksamen uden internet er ikke realistisk

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) mener ikke, at Dansk Folkepartis forslag om at slukke for internettet til eksamener er realistisk.

Det siger formand Tomas Kepler. Han mener ikke, at forslaget praktisk er muligt.

- Sommerens eksamener er for længst lagt fast på at skulle udføres med internet.

- Eleverne skal have adgang til internettet for at afhente og aflevere deres eksamensopgaver. De skal have adgang til internettet for at kunne bruge ordbøger. Skolerne har for længst smidt de fysiske ordbøger ud.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Tomas Kepler kan man ikke lukke for internettet uden at ændre helt fundamentalt for en lang række forudsætninger, som eleverne går til eksamen på. Derfor er det ikke er en realistiske vej at gå.

Han forstår dog godt DF's forslag og anerkender bekymringer, der ligger bag det. Derfor mener formanden, at en løsning på den korte bane kan være, at man kigger mod Italien.

Her forbyder man ifølge Tomas Kepler ikke internet til eksamen, men man har via IP-adresser fundet ud at blokere for adgangen til ChatGPT.

- Hvis eleverne så alligevel forsøger at gøre brug af værktøjet, skal de finde en omvej omkring den blokering.

- Det kan sådan set godt lade sig gøre, men det vil være nemmere at opdage, end det er at opdage brugen af ChatGPT i et skriftligt produkt, siger Tomas Kepler.

Hos Danske Studerendes Fællesråd mener man ikke, at DF's forslag er den rigtige vej at gå.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derimod mener de, at kunstig intelligens på den lange bane skal integreres i uddannelserne på en meningsfuld måde.

- Samfundet har ændret sig, og det betyder også, at uddannelserne skal ændre sig.

- Det betyder ikke, at det er den rigtige løsning at være teknologiforskrækket og sige, at det er noget, vi ikke skal bruge, siger forperson Esben Bjørn Salmonsen.

I GL mener man også, at udviklingen af kunstig intelligens bør rejse en helt fundamental diskussion.

- Hvad er det egentlig, vi vil med vores uddannelsessystem og eksamener, og hvilken rolle skal internet og kunstig intelligens spille i forhold til, hvad man skal have ud af at gå i skole, lyder det fra Tomas Kepler.

/ritzau/