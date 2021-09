Lærerforening om pengepulje: Vi skal udvide faglighedsbegrebet

Står det til Danmarks Lærerforening, skal en del af regeringens foreslåede 2,5 årlige milliarder til løft af uddannelsessystemet bruges på at styrke folkeskolen og læreruddannelsen.

Det fortæller formand Gordon Ørskov Madsen.

- Vi har brug for at udfordre alle elever bredere fagligt i alle fag.

- Vi skal gøre undervisningen mere varieret. Der skal flere praksiselementer ind. Der skal mere kreativitet, flere musiske elementer ind samt mere anvendelsesorienterede elementer ind som værkstedsundervisning, siger han.

Regeringen vil investere 2,5 milliarder årligt på kvaliteten i uddannelser.

Dem skal elever, studerende, deres lærere og erhvervslivet være med til at fordele, lød det lørdag fra statsminister Mette Frederiksen (S) på Socialdemokratiets landsmøde lørdag.

Puljen tager del i regeringens samlede reformudspil "Danmark kan mere 1". Og en del af pengene kommer fra regeringens forslag om at skære i dimittendsatsen.

I udspillet nævnes specifikt målet om, at færre elever skal falde fra og blive skoletrætte i folkeskolen.

Og her mener Gordon Ørskov Madsen, at en del af løsningen er at udvide faglighedsbegrebet i folkeskolen. Og det kan gøres ved blandt andet at styrke læreruddannelse, mener han.

- Uddannelsen skal være bredere og mere knyttet praksis ude i skolerne.

- Der skal være en bedre praktik og kobling mellem det, der foregår i den teoretiske del på professionshøjskolerne og det, der foregår i folkeskolerne, siger han.

Gordon Ørskov Madsen sidder i udviklingsgruppen, der udarbejder forslag til forbedringer af læreruddannelsen.

Ifølge ham kan en bredere forståelse af fagligheden i folkeskolen, der rummer flere praktiske fag, være et skridt på vejen mod at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

En ambition, statsminister Mette Frederiksen har udtrykt ved flere lejligheder.

- Vi har en kæmpestor samfundsopgave i at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det er der brug for, når vi kigger ud i fremtiden, siger Gordon Ørskov Madsen.

/ritzau/