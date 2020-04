Lærerforening opfordrer regeringen til at droppe eksamen i år

Aflys eksaminer for 9. og 10. klasser og brug årskarakter i stedet for, lyder anbefaling fra lærerforening.

Aflys afgangseksaminerne for eleverne i 9. og 10. klasse og brug årskarakteren i stedet for.

Sådan lyder opfordringen fra Danmarks Lærerforening til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Vi får mange henvendelser fra lærere, der underviser de ældre klassetrin, og de giver alle udtryk for, at det ikke vil være rimeligt over for eleverne, hvis de skal gå til eksamen i den nuværende situation, siger lærernes formand, Anders Bondo Christensen, i en pressemeddelelse.

Skolerne har været lukket siden 16. marts på grund af bekæmpelse af coronavirus.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har bebudet, at landet gradvist kan åbnes efter påske, hvis danskerne følger myndighedernes anvisninger, og smittetallene ikke stiger voldsomt.

Flere medier erfarer, at statsministeren mandag vil fremlægge en plan for, hvordan det kan ske.

Men uanset at skolerne kan blive omfattet af en gradvis åbning, vil den rigtige løsning ifølge Anders Bondo være at aflyse afgangseksaminerne.

Intet tyder ifølge lærerformanden på, at der vil være normale tilstande på skolerne efter påske, heller ikke for afgangsklasserne.

- Jeg har forståelse for, at ministeren står i en svær situation med stor usikkerhed, men der er behov for en klar udmelding nu, så elever og lærere ved, hvordan de skal forholde sig, siger Anders Bondo Christensen.

Selv om anbefalingen er at aflyse prøverne, skal det ifølge lærerne være muligt at tage eksamen for de elever, der har brug for det for at kunne optages på en ungdomsuddannelse.

Folketinget har tidligere vedtaget en særlov, der netop gør det muligt for undervisningsministeren at aflyse afgangseksaminerne.

/ritzau/