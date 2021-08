Lærerforening siger nej til karakter for arbejdsindsats

Danmarks Lærerforening mener ikke, at det er en god idé at give de ældste skoleelever karakterer for deres arbejdsindsats.

- Vi er ikke interesserede i at have flere karakterer i folkeskolen end dem, vi allerede har i dag, siger Regitze Flannov, der er formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

Onsdag foreslog undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at eleverne i 8. og 9. klasse skal have en årskarakter for deres arbejdsindsats.

- Det er ikke alle, der kan få 12 i matematik, og der er det vigtigt, at vores uddannelsessystem honorerer og giver credit for, hvis man har lagt en arbejdsindsats, sagde ministeren om forslaget.

Hun ønsker at få de andre folketingspartier med på forslaget, der skal rulles ud blandt tusindvis af elever på de to klassetrin.

Men ifølge Regitze Flannov vil det ikke gavne eleverne med flere karakterer.

- Karakterer bidrager til en præstationskultur, som vi allerede nu ved, at mange elever har problemer med at være i.

- Vi tænker, at det kan gøres på meget bedre vis ved at lave rigtig gode rammer for god og motiverende undervisning, evalueringsformer og feedback, siger hun.

Lotte Rod, der er uddannelsesordfører for Radikale Venstre, er også kritisk over for forslaget.

Til Jyllands-Posten siger hun, at man skal have færre karakterer og mere tid til fordybelse for eleverne.

