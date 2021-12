Lærerforening: Skoler kan ikke vente på flere coronatest

Højere testkapacitet på skoler kommer for sent, hvis det først bliver efter nytår, mener lærerformand.

Der skal efter planen gennemføres mange flere coronatest på landets skoler i det nye år.

Men det er ikke tids nok, mener Danmarks Lærerforening.

Selv om mange elever nu går i hjemmeskole efter nedlukningen af skolerne, er der stadig børn og voksne, som møder ind til nødpasning og undervisning i specialklasser.

- Vi skylder dem, der fortsat møder ind, at passe godt på dem, siger formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

- Det gør vi blandt andet ved at skrue op for testkapaciteten, og det kan ikke vente til efter nytår, tilføjer han i en pressemeddelelse.

Han uddyber over for Ritzau, at der er en stor bekymring hos mange lærere.

- Man går som lærer dagligt med en bekymring for at blive smittet. Den bekymring sætter sig i en, når man stort set dagligt er nærkontakt til en smittet. Navnligt er man jo bekymret her op til jul, siger han.

- Ude på skolerne er der en kæmpestor belastning i forhold til smitte lige nu, siger Gordon Ørskov Madsen.

Han understreger, at det er vigtigt at skrue op for sikkerheden - og at muligheden for test på skolerne og hjemmetest er en del af det.

